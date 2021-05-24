التحدي مصراتة يستضيف نهائيات الدوري الليبي في الميني فوت

جرت الأحد بمدينة مصراتة مراسم قرعة نهايات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة التي ستشهد مشاركة 4 فرق في النسخة الثالثة من النهائيات التي ستنطلق مساء اليوم الإثنين، القرعة جرت وسط حضور عدد من محبي كرة القدم المصغرة يتقدمهم رئس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة السيد حسين الطويلب وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة بالاتحاد ورؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية بالمناطق.

واسفرت القرعة عن مواجهات اليوم الأول التي سيلتقي فيها فريق غدوة من سبها مع نجوم صرمان في المباراة الأولى ، ويلتقي في المباراة الثانية فريق التحدي مصراتة مع فريق أبومليانة

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