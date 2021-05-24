أبوزريبة يسافر إلى كينيا للمشاركة في بطولة إفريقيا

غادر الربّاع الدولي الليبي “أحمد أبوزريبة” الأراضي الليبية متوجهاً إلى العاصمة الكينية نيروبي من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال لفئة الكبار التي ستقام في الفترة من الـ 25 إلى الـ 31 من شهر مايو الجاري، وتعتبر هذه المشاركة فرصة لنيل ورقة العبور والترشح إلى منافسات دورة أولمبياد طوكيو حيث أجرى الرباع عدة معسكرات داخلية وخارجية بغية تحقيق هذا الهدف بإشراف مدربه خليل شنينه، ويرافق الرباع أحمد أبوزريبة في هذه الرحلة يحيى أبوشعالة رئيسا للوفد و علي أبورويص إداري بالإضافة إلى مدربه خليل شنينة.
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قناة ليبيا الاحرار
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