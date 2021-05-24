المصراتي يتوهج ويتوج بكأس البرتغال

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توج النجم الليبي معتصم المصراتي مساء امس الأحد، رفقة سبورتنج براغا بلقب كأس البرتغال عقب الفوز على بنفيكا 2-0 على ملعب مدينة كويمبرا.

وشارك النجم الليبي معتصم المصراتي أساسيًا في اللقاء وخرج مصابًا في الدقيقه 76، وتحصل على تقييم 7.1، بحسب الصحافة البرتغالية.

وقدم النجم الليبي أداءً لافتًا هذا الموسم في الدوري البرتغالي حيث خاض 43 مباراة وكان أحد الأسماء التي اعتمد عليها كارفالهال، مدرب سبورتنج براغا.

وأنهالت العروض على المصراتي من عديد الأندية بعد تألقه الواضح في المسابقة البرتغالية وبحسب وسائل إعلام برتغالية فإن الللاعب قد ينتقل إلى فريق بورتو أحد أشهر الأنديه المحليه والأوربية.