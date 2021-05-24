“الفقي” ينتقل إلى السكك الحديدية التونسي لكرة السلة

انتقل اللاعب الليبي، عبد اللطيف الفقي، المحترف في الدوري التونسي لكرة السلة؛ إلى صفوف فريق “السكك الحديدية”، على سبيل الإعارة؛ ليشارك معه في تصفيات الصعود للدوري الممتاز.

“الفقي”؛ كان من المفترض أن يُمثّل ألوان فريق “المرسى”، لكن مستواه الفني لفت الانتباه في تونس، وهذا ما مكّنه من الانتقال لفريق “السكك الحديدية”، الذي يمتلك حظوظًا كبيرة في التأهل للدوري الممتاز.

وفور انتهاء تجربته الاحترافية؛ سيعود “الفقي” إلى ليبيا؛ لتمثيل ناديه النصر، في منافسات الموسم الجديد، حيث تنتظر الفريق منافسات كأس السوبر والدوري.

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