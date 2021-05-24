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في احتفالية كبيرة.. إنتر يُنهي الموسم بالتتويج بالكالتشيو

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى إنتر موسمه في الكالتشيو، باكتساح أودينيزي، بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب جوزيبي مياتزا؛ ليحسم لقب الموسم، في احتفالية كبرى.

وافتتح أشلي يونغ أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، وأضاف كريستيان إريكسن الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44، من ضربة حرة مباشرة، وعزّز لوتارو مارتينيز بالهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 55.

وجاء الدور على الكرواتي إيفان بيريسيتش لإضافة الهدف الرابع قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الخماسية في الدقيقة الـ 71، ويقلّص أودينيزي الفارق عبر روبيرتو بيريرا من علامة الجزاء.

ورفع إنتر رصيده إلى 91 نقطة، حاسمًا التتويج باللقب، في ثاني أفضل أرقامه على مستوى النقاط، على مدى تاريخ الكالتشيو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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