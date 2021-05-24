يوفنتوس يحسم البطاقة الأخيرة في الكالتشيو المؤهّلة لأبطال أوروبا

تأهّل يوفنتوس إلى المسابقة الأوروبية الكبرى عقب اكتساحه ضيفه بولونيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب ريناتو ديل آرا، ضمن الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

وتقدم يوفنتوس منذ الدقيقة السادسة عبر نجمه الشاب فيدريكو كييزا، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 29، وعزّز لاعب الوسط أدريان رابيو التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 45، قبل أن يقلص ريكاردو أورسوليني الفارق قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وضمن البيانكونيري البطاقة الرابعة المؤهلة لأبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة، مستغلاً سقوط نابولي بالتعادل في ملعبه أمام هيلاس فيرونا.

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