“ليل” يُجرد سان جيرمان من لقب الدوري الفرنسي

تُوج “ليل” بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عشرة مواسم، بعدما تغلب في الجولة الأخيرة على مضيفه إنجيه بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الكندي جوناثان ديفيد أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وعزز المهاجم التركي المخضرم بوراك يلماز التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من علامة الجزاء، وقلص إنجيه الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ليضمن “ليل” التتويج باللقب عقب وصوله إلى النقطة الثالثة والثمانين، متقدماً بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الذي جُرد من اللقب بعد ثلاثة مواسم متتالية.

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