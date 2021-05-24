أرقام غائبة تزين “الجولة الأخيرة” في الدوريات الأوروبية

تقرير 218

بعد ختام موسم الدوريات الكبرى زينت العديد من الأرقام القياسية الغائبة الجولة الأخيرة من أبرز البطولات الأوروبية، في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي.

تعرّف على أبرز أرقام التتويجات الأوروبية في آخر جولات الموسم:

1- ميلان يتأهل لأبطال أوروبا لأول مرة بعد غياب 7 سنوات.

2- يوفنتوس يحجز البطاقة الرابعة في الكالتشيو المؤهلة لدوري الأبطال.

3- إنتر يصعد لمنصة التتويج في الكالتشيو لأول مرة منذ 11 عاماً.

4- ليفربول يضمن التأهل لأبطال أوروبا الموسم المقبل.

5- تشيلسي يتأهل إلى دوري الأبطال باحتلاله المركز الرابع في البريمرليغ.

6- تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه.

7- مانشستر سيتي يُكرم هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو في آخر مبارياته في إنجلترا.

8- ليل يبعد باريس سان جيرمان عن منصات التتويج ويحصد الدوري الفرنسي.

وشهد الموسم الكروي في الدوريات الخمس الكبرى تنافساً كبيراً، حيث حسم أغلب أبطال البطولات الكبرى ألقابها في الجولات الأخيرة.

وينتظر متابعو كرة القدم الأوروبية حسم نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، والتي ستقام على ملعب إنيرجا جدانسك في 26 من مايو الجاري، فيما سيلتقي كل من مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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