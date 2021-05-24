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في ليلة تكريم أسطورته أجويرو.. مانشستر سيتي يستعيد لقب البريمرليغ

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مانشستر سيتي تتويجه بالبريمرليغ للمرة السابعة في تاريخه بعدما أكتسح ضيفه إيفرتون بخماسية دون مقابل على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريمرليغ .

وأفتتح كيفين دي بروين أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية عشرة، وعزز غابرييل جيسوس التقدم بالهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، وأضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والخمسين وجاء الدور على سيرجيو أغويرو لإضافة ثنائية في الدقيقتين الحادية والسبعين والسادسة والسبعين في آخر مباراة له مع الفريق .

وبعد المباراة توج الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيده في الصدارة إلى ستة وثمانين نقطة وتم تكريم النجم سيرجيو أغويرو الذي تأكد مغادرته للفريق .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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