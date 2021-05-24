في ليلة تكريم أسطورته أجويرو.. مانشستر سيتي يستعيد لقب البريمرليغ

أكد مانشستر سيتي تتويجه بالبريمرليغ للمرة السابعة في تاريخه بعدما أكتسح ضيفه إيفرتون بخماسية دون مقابل على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريمرليغ .

وأفتتح كيفين دي بروين أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية عشرة، وعزز غابرييل جيسوس التقدم بالهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، وأضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والخمسين وجاء الدور على سيرجيو أغويرو لإضافة ثنائية في الدقيقتين الحادية والسبعين والسادسة والسبعين في آخر مباراة له مع الفريق .

وبعد المباراة توج الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيده في الصدارة إلى ستة وثمانين نقطة وتم تكريم النجم سيرجيو أغويرو الذي تأكد مغادرته للفريق .

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