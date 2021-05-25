رابطة المدربين تختار غوارديولا كأفضل مدرب في إنجلترا

حصل المدرب بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب، هذا الموسم، من قبل رابطة المدربين في إنجلترا، بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب البريمرليغ.

وتفوّق المدرب الإسباني في التصويت على كلٍّ من مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا، ومدرب نوريتش سيتي دانييل فاركه، إضافةً إلى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي؛ ليحقّق غوارديولا جائزة المدرب الأفضل في إنجلترا والمسماة باسم الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

ونال غوارديولا الجائزة، الممنوحة له للمرة الثانية، وذلك عقب حصدها في 2018، والذي حطّم خلاله مانشستر سيتي الأرقام القياسية، بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ النادي السماوي.

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