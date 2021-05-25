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فليك مدربًا لمنتخب المانشافت بعد يورو 2020

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدرب هانسي فليك، عقد تدريب المنتخب الألماني؛ ليخلف المدرب الحالي يواخيم لوف، عقب بطولة أمم أوروبا، التي تُقام الشهر المقبل.

والتقط المدرب هانسي فيليك، إضافةً إلى طاقمه المعاون وإداريي الاتحاد الألماني لكرة القدم، الصور التذكارية، عقب توقيع العقد؛ ليصبح مدربًا لمنتخب ألمانيا، بعد الانتهاء من كأس أمم أوروبا 2020.

وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا في مونديال 2014، بايرن ميونيخ؛ لحصد ستة ألقاب في موسم 2019/2020، كما تُوّج بالدوري الألماني، هذا الموسم؛ إلا أنه قرّر مغادرة منصبه بعد عام ونصف على قيادة الفريق البافاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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