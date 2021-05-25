فليك مدربًا لمنتخب المانشافت بعد يورو 2020

وقّع المدرب هانسي فليك، عقد تدريب المنتخب الألماني؛ ليخلف المدرب الحالي يواخيم لوف، عقب بطولة أمم أوروبا، التي تُقام الشهر المقبل.

والتقط المدرب هانسي فيليك، إضافةً إلى طاقمه المعاون وإداريي الاتحاد الألماني لكرة القدم، الصور التذكارية، عقب توقيع العقد؛ ليصبح مدربًا لمنتخب ألمانيا، بعد الانتهاء من كأس أمم أوروبا 2020.

وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا في مونديال 2014، بايرن ميونيخ؛ لحصد ستة ألقاب في موسم 2019/2020، كما تُوّج بالدوري الألماني، هذا الموسم؛ إلا أنه قرّر مغادرة منصبه بعد عام ونصف على قيادة الفريق البافاري.

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