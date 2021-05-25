رسمياً.. تجديد عقد أيقونة ريال بيتيس حتى عام 2022

أعلن ريال بيتيس تمديد عقد جناحه المخضرم خواكين سانشيز، صاحب الـ 39 عامًا مع الفريق الأول لعام إضافي ينتهي في 2022 .

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأندلسي؛ فإن ريال بيتيس مدّد عقد قائد الفريق خواكين وأسطورة النادي، حتى يونيو من العام المقبل، وكان ريال بيتيس قد أعلن، في أبريل الماضي، عن بقاء خواكين ضمن الفريق الذي نشأ فيه حتى العام المقبل، حيث سينتهي عقده الحالي، في يونيو المقبل .

وبهذا؛ سيخوض خواكين الموسم الـ 14 بقميص ريال بيتيس والـ 21 له في الليغا، حيث يعدّ ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني بـ 577 مباراة، خلف حارس برشلونة التاريخي أندوني زوبيزاريتا .

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