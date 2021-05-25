اخبار الرياضة

ماندزوكيتش ينهي مشواره القصير مع الروسونيري

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع المهاجم الدولي الكرواتي السابق ماريو ماندزوكيتش فريقه ميلان وصيف الكالتشيو عقب انتهاء عقده بعد ستة أشهر من إرتداء قميص الروسونيري .

وذكر ماندزوكيتش عبر حسابه على إنستغرام بأنه ممتن للعب داخل هذا النادي الكبير وإعطاءه الفرصة لخوض المباريات مع أفضل اللاعبين، مؤكداً سعادته إلى عودة ميلان إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ سبعة سنوات كونه جزء بسيط من هذا الإنجاز .

وكان المهاجم الكرواتي المخضرم قد إنضم في يناير الماضي إلى صفوف ميلان لكنه لم يستطع تقديم المطلوب منه بسبب كثرة الإصابات حيث خاض أحدى عشر مباراة فقط مع الروسونيري بينها مباراتان فقط بصورة أساسية دون تسجيل أي هدف في الموسم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك