ماندزوكيتش ينهي مشواره القصير مع الروسونيري

ودع المهاجم الدولي الكرواتي السابق ماريو ماندزوكيتش فريقه ميلان وصيف الكالتشيو عقب انتهاء عقده بعد ستة أشهر من إرتداء قميص الروسونيري .

وذكر ماندزوكيتش عبر حسابه على إنستغرام بأنه ممتن للعب داخل هذا النادي الكبير وإعطاءه الفرصة لخوض المباريات مع أفضل اللاعبين، مؤكداً سعادته إلى عودة ميلان إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ سبعة سنوات كونه جزء بسيط من هذا الإنجاز .

وكان المهاجم الكرواتي المخضرم قد إنضم في يناير الماضي إلى صفوف ميلان لكنه لم يستطع تقديم المطلوب منه بسبب كثرة الإصابات حيث خاض أحدى عشر مباراة فقط مع الروسونيري بينها مباراتان فقط بصورة أساسية دون تسجيل أي هدف في الموسم .

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