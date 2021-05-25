لأول مرة في التاريخ .. قائمة لاروخا تخلو من لاعبي ريال مدريد

أعلن لويس أنريكي مدرب منتخب إسبانيا، قائمة لاروخا المشاركة في كأس أمم أوروبا والتي خلت من قائد المنتخب ونجم ريال مدريد سيرجيو راموس ولاعبي الميرينغي لأول مرة في تاريخ المشاركات في البطولات الرسمية الكبرى.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي إنه قرر استبعاد قائد المنتخب سيرجيو راموس إضافة إلى غيابات جل لاعبي ريال مدريد، وأشار إلى أن إستبعاد راموس جاء نتيجة عدم مشاركته المنتظمة مع فريقه ريال مدريد خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة.

وضمت قائمة لاروخا في يورو2020 كل من سيرجيو بوسكيتس وتياغو ألكانتارا ودافيد دي خيا كما ضم المدرب أنريكي مدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورت لأول مرة خلفاً لراموس.

وضمت قائمة إسبانيا 24 لاعباً بدلاً من 26 لاعباً وهو العدد المسموح به من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تخوض إسبانيا مبارياتها في اليورو ضمن المجموعة الخامسة رفقة كل من السويد وبولندا إضافة إلى سلوفاكيا.

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