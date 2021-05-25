اخبار الرياضة

غاتوزو يغادر نابولي صوب الفيولا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس بأن المدرب جينارو غاتوزو قد أنتهت مهمته مع فريق الجنوب الإيطالي بعد الاخفاق في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب رئيس نابولي عبر حسابه على تويتر أنه والنادي سعيدين كونهما أمضيا موسمين متميزين.

وتوترت العلاقة بين دي لورينتيس وغاتوزو في الآونة الأخيرة، حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.

وأنهى نابولي موسمه في الدوري الإيطالي بالمركز الخامس على بعد نقطة واحدة من المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال حيث تعادل في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام هيلاس فيرونا وقدم هدية ليوفنتوس الذي ضمن التأهل للمسابقة الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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