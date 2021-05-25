غاتوزو يغادر نابولي صوب الفيولا

أكد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس بأن المدرب جينارو غاتوزو قد أنتهت مهمته مع فريق الجنوب الإيطالي بعد الاخفاق في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب رئيس نابولي عبر حسابه على تويتر أنه والنادي سعيدين كونهما أمضيا موسمين متميزين.

وتوترت العلاقة بين دي لورينتيس وغاتوزو في الآونة الأخيرة، حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.

وأنهى نابولي موسمه في الدوري الإيطالي بالمركز الخامس على بعد نقطة واحدة من المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال حيث تعادل في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام هيلاس فيرونا وقدم هدية ليوفنتوس الذي ضمن التأهل للمسابقة الأوروبية.

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