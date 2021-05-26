غاتوزو مدربا لفيورنتينا الموسم القادم

أعلن فيورنتينا عن تعاقده مع المدرب جينارو غاتوزو لقيادة الفريق الموسم القادم خلفا للمدرب جوسيبي ياكيني.

وقامت إدارة نابولي بإقالة المدرب جينارو جاتوزو من تدريب نابولي عقب فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا وانتهاء موسم الفريق في الموسم الخامس بفارق نقطة عن المركز المؤهل لدوري الأبطال بعد تعادله في المباراة الأخيرة على أرضه أمام هيلاس فيرونا بهدف مقابل هدف.

وقبل تجربة نابولي قاد غاتوزو فريق ميلان عام 2019 وكان قريبا جدا من قيادته للتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم إلا أنه تعثر في الجولة الأخيرة.

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