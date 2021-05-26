هالاند أفضل لاعب في البوندسليغا

تحصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الألماني الذي أختتم قبل أيام .

وجاء فوز هالاند بالجائزة عقب التصويت الذي أجرته رابطة البوندسليغا حيث حصل مهاجم بروسيا دورتموند على أكبر نسبة من التصويت ليتفوق بذلك على هداف الدوري وبطل الموسم مع بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسيكي .

وجاء المهاجم النرويجي في المركز الثالث لترتيب هدافي الدوري الألماني بسبعة وعشرين هدفاً كما كان له دور بارز في حصول فريقه بروسيا دورتموند على مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

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