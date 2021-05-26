غالتييه يقرر مغادرة بطل فرنسا

أعلن كريستوف غالتييه مدرب فريق ليل المتوج الأيام الماضية بلقب الدوري الفرنسي بعد غياب لعشر سنوات مغادرة الفريق بصورة مفاجأة .

وأكد غالتييه خلال مقابلة مع لكيب: بأن قراره جاء بعلم من إدارة النادي قبل نهاية الموسم، حيث أشار إلى أن الرحيل عن ليل لم يكن مرتبطاً بالمركز الذي أحتله الفريق في الدوري خلال الموسم، وأشار غالتييه إلى أنه يرغب في خوض تحد جديد لكنه لم يكشف الوجهة المقبلة، وكان المدرب الفرنسي قد إنضم إلى ليل في ألفين وسبعة عشر ليقوده للتتويج هذا الموسم بالدوري للمرة الرابعة في تاريخه .

وبحسب ليكيب فإن بطل فرنسا مهتم بتدريب نيس أو ليون في فرنسا أو نابولي الإيطالي الذي أستغنى عن خدمات جينارو غاتوزو .

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