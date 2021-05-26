وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تجري جولات تفقدية للمراكز الثقافية بمدينة سبها

سبها 26 مايو 2021 (وال) -أجرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، الأستاذة مبروكة توغي عثمان، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية على عدة مراكز ثقافية بمدينة سبها.

وبدأت الجولة بزيارة ديوان بلدية سبها، حيث التقت الوزيرة والوفد المرافق لها؛ لفيفا من المهتمين بالشأن الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني.

و زارت الوزيرة مركز المأثورات الشعبية، والمتحف الدائم بالمركز، للوقوف على احتياجاته وأبرز المصاعب التي تواجه موظفيه.

وتوجهت وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها إلى مكتبة اليونسكو للتعرف على احتياجاتها، والتقت خلال زيارتها بعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.كما ستجري الوزيرة جولة على المراكز الثقافية ومكاتب الثقافة في جل بلديات الجنوب. (وال _ سبها) س خ /ه ع

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