أغويرو يُلامس أسوار برشلونة

في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أشارت وسائل إعلام إسبانية عن موعد وصول نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، إلى برشلونة.

وتفيد الأنباء المتداولة، عن اقتراب أغويرو من الانتقال لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بوصول أغويرو إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، بعد يويمن من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال.

وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني سيكون أولى صفقات النادي الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير، أن أغويرو سيحظى بنصف ما كان يتقاضاه في مانشستر سيتي، إلا أن العقد يتضمن بنوداً أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، والتي قد ترفع قيمة عقده.

