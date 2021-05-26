تحتضن بولندا نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” بين مانشستر يونايتد وفياريال، على ملعب “بي جي إي أرينا دانسك”، حيث ستجرى المباراة بحضور عدد محدود من المشجعين.

وستكون المباراة تأكيداً للسيطرة الإسبانية الإنجليزية على لقب اليوروباليغ في السنوات التسع الأخيرة.

وهذه أبرز أرقام وإحصائيات نهائي النسخة الحالية من الدوري الأوروبي:

– سيحتضن ملعب “بي جي إي أرينا دانسك” في بولندا النهائي لأول مرة

– سيشهد النهائي حضور 25% من الطاقة الاستيعابية للملعب “قرابة 9500 متفرج”

– أولي سولشاير يسعى للتتويج الأول مع مانشستر يونايتد في كل البطولات

– فياريال وصل لأول مرة لنهائي بطولة أوروبية كبرى

– يطمح فريق “الغواصات الصفراء” لبلوغ المجد الأوروبي لأول مرة في تاريخه

أوناي إيمري أكثر المدربين وصولاً لنهائي اليوروباليغ بـ4 مرات

– توج المدرب الإسباني باللقب 3 مرات متتالية مع إشبيلية بين عامي 2014 و 2016

– أوناي إيمري تساوى مع السير ألكيس فيرغسيون وجيوفاني تراباتوني كأكثر المدربين وصولاً لنهائيات أوروبية

– منذ موسم 2011/2012 انحصر التتويج باللقب بين الأندية الإسبانية والإنجليزية

– توجت أندية الليغا 6 مرات وأندية البريمرليغ 3 مرات في آخر 9 مواسم من الدوري الأوروبي

ويسعى الشياطين الحمر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تطمح الغواصات الصفراء للتتويج باللقب وضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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