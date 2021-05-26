“النابلي” رابع مدرب لفريق نجوم أجدابيا هذا الموسم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أوضح مدير مكتب الإعلام بنادي النجوم أجدابيا زيدان نوفل أن نادي النجوم اتفق مع المدرب التونسي علي النابلي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

نوفل إشار إلى أن “النابلي” سيصل خلال الساعات المقبلة لإتمام التعاقد مع النادي .

والنابلي هو رابع مدرب يشرف على النجوم هذا الموسم بعد التونسي “عبد الحي العتيري” و”الصالحين ادريس” و”علي سالم”.

ويعتبر “النابلي” من الأسماء ذات الخبرة الكبيرة في الدوري الليبي، حيث أشرف على عديد الأندية في الدوري الليبي أبرزها الوحدة والنصر والأولمبي والشرارة والتعاون ووفاق صبراته وخليج سيرت والأنوار والسويحلي،إضافة إلى رفيق هذا الموسم .