اليويفا تتخد إجراءات تأديبية بحق “ثلاثي السوبر الأوروبي”

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطوة جديدة بفتح إجراء تأديبي بحق أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس التي لاتزال متمسكة بقرار فكرة إقامة مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وبحسب بيان اليويفا فإن الإجراء التأديبي يأتي عقب تعيين عدد من المفتشين الأخلاقيين والتأديبيين في 12 من الشهر الجاري، حيث يتعين على هيئة الرقابة الخاصة بالمنظمة الأوروبية إثبات الانتهاك المحتمل للإطار القانوني لليويفا فيما أفلتت الأندية التسعة المنسحبة من قرار الإجراء التأديبي لكنها عوقبت بغرامات مالية خلال الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تصل العقوبات بحق الأندية الثلاثة إلى الاستبعاد من البطولات القارية وحظر عدة إداريين من أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية