رأسية مانديلا .. تقرب الأهلي من صدارة المجموعة الأولى

البيضاء 26 مايو 2021 (وال) – اقترب فريق الأهلي من صدارة المجموعة الأولى، عقب تفوقه خارج الديار على مستضيفه الأخضر بهدف دون رد، وذلك لحساب المباراة المؤجلة بين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

وتعد هذه المباراة التي جرت – اليوم الأربعاء – وتوسطها الحكم ( عبد الواحد حريويدة )، هي الأخيرة لفريق الأخضر في مرحلة الذهاب، فيما يخوض الأهلي الساعي للإقتراب إلى صدارة المجموعة رويدا رويدا، خاصة أن الفريق تنقصه مبارتان حتى ينهي مرحلة الذهاب.

ويدين الأهلي في هذا الفوز إلى رأسية لاعب وسطه (محمد مانديلا) بعدما استثمر الكرة الحرة المباشرة، وذلك في الدقيقة ( 68 )، ليقترب بالأهلي إلى اعتلاء صدارة المجموعة الأولى في حال تفوقه في مباراتيه القادمتين.

هذا وأضاع فريق الأخضر ركلة جزاء في الدقيقة ( 72 ) عن طريق (عبد الرحمن العمامي) لم يفلح الأخير في تعديل النتيجة، لتجد تصويبته إيادي الحارس ( عبد الجواد رزق ) في المكان المناسب، مبقيا اللقاء على واقع هدف ( مانديلا ) وحارما الأخضر من تعديل الكفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى (25) نقطة، محتلا بها المرتبة الثالثة على سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الأخضر عند النقطة (24)نقطة متراجعا إلى المركز الرابع. (وال – البيضاء) س أ

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