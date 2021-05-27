رسميا.. نادي ريال مدريد يعلن استقالة المدرب زين الدين زيدان

اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الخميس، استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه رسميا.

وذكر بيان للنادي عبر موقعه الإلكتروني، “يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

وأضاف البيان، “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

وأتم، “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله”.