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تحضيراً لـ”نهائي السوبر”.. النصر يفوز ودّيًا على الوحدة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق فريق النصر انتصارًا ودّيًا على حساب الوحدة العربية، بهدف دون مقابل، في الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي، ضمن تحضيراته للمباراة المرتقبة، التي تجمعه بنظيره الاتحاد، لحساب نهائي السوبر.

شوط المباراة الأول؛ انتهى سلبيّ النتيجة، وشهد خروج المحترف الموريتاني ديلاهي، بداعي الإصابة، بينما جاء الهدف الوحيد في الدقائق الأخيرة، عن طريق المهاجم عامر التاورغي.

وقام مدرب النصر، محمد الككلي، بإتاحة الفرصة أمام مجموعة من اللاعبين الجُدد، الذين قامت الإدارة بالتعاقد معهم، خلال المدة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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