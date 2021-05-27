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“المشاكل الاقتصادية” تعصف بمستقبل كونتي مع إنتر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي إنتر، رحيل مدربه أنطونيو كونتي، بشكل رسمي، بعد أيام من قيادة النيراتزوري لتحقيق لقب الكالتشيو، بعد غياب لـ 11 عامًا عن منصات التتويج.

وبحسب بيان النيراتزوري؛ فإن النادي توصل إلى اتفاق مع كونتي؛ لإنهاء العقد بينهما بالتراضي، مُوجّهًا الشكر على العمل الاستثنائي، الذي قام به، وتوّج خلاله بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخ النادي، وأشار بيان إنتر إلى أن أنطونيو كونتي؛ سيبقى اسمه محفورًا في تاريخ النادي.

وجاء رحيل المدرب الإيطالي عن بطل الكالتشيو، بعد اعتراضه على سياسات إدارة النادي، والرئيس ستيفين زهانج، الخاصة بالتخلّي عن بعض النجوم الأساسيين في الفريق، وتقليص بعض رواتب اللاعبين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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