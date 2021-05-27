“أليغري” يعود لتدريب “السيدة العجوز”

أعلن نادي يوفنتوس عودة المدرب ماسيميليانو أليغري، إلى قيادة الفريق، الموسم المقبل، وذلك بعد موسميْن من مغادرة “السيدة العجوز” .

وجاءت عودة أليغري، بعد الموسم المخيب للبيانكونيري، والذي احتلّ، خلاله، المركز الرابع في الترتيب، حيث عانى مع مدربه السابق أندريا بيرلو، حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وسبق لأليغري أن خاض تجربة التدريب مع يوفنتوس، وحقق خلالها لقب الكالتشيو مرات عدة، وحقّق نجاحاتٍ مختلفةً، قبل الانفصال في 2019.

وكانت تقارير صحيفة إيطالية قد ربطت عودة أليغري إلى “السيدة العجوز” بتغييرات كبرى في إدارة النادي إضافةً إلى الفريق الأول.

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