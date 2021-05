حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم، فوزا مهما على مضيفه فريق الأخضر، بنتيجة (1-0)، مساء أمس الأربعاء، على ملعب شيخ الشهداء بمدينه البيضاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز.

وقاد لاعب الوسط محمد فتحي، الأهلي بنغازي، للفوز برأسية محكمة في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني وأضاع أصحاب الأرض فرصة التعديل بعد أن أضاع عبد الرحمن العمامي ركلة جزاء في الدقيقة 72 تصدى لها حارس الأهلي جواد رزق.

وسجل هدف الأهلي لاعب الوسط محمد فتحي “في حين ضيع لاعب الأخضر عبد الرحمن العمامي، ركلة جزاء في الدقيقة (72) تصدى لها حارس الاهلي جواد رزق.

وبهذه الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم في ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الأخضر عند 24 نقطة.

The post بملعب البيضاء.. الأهلي بنغازي يتجاوز مضيفه الأخضر بهدف يتيم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا