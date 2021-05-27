“مالديني” يؤكّد مغادرة “دوناروما” الروسونيري

أعلن المدير الرياضي لنادي ميلان، باولو مالديني، أن حارس مرماه الدولي، جانلويجي دوناروما؛ سيترك النادي اللمباردي، بشكل رسمي، هذا الصيف، في صفقة انتقالّ حرٍّ.

وقال “مالديني”، أسطورة ميلان، إن على الجميع إظهار الاحترام للاعب قدّم الكثير لميلان، طيلة السنوات الماضية، ولم يُقلل احترامه لزملائه والنادي، لكن طريق الاحتراف في الوقت الحالي، يختلف عن الماضي، وقاد دوناروما، ميلان إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ سبعة مواسم.

وينتهي الارتباط بين ميلان ودوناروما، في يونيو المقبل، لكن أندية أوروبية عدة، على رأسها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، إضافةً إلى يوفنتوس، أبدت اهتمامها بضمّ الحارس الشاب.

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