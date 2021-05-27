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الأول في تاريخه.. فياريال يحصد أول ألقابه الأوروبية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوّج فياريال، بلقب الدوري الأوروبي اليوروباليغ، بعد تغلّبه على مانشستر يونايتد، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، بهدف لمثله، في النهائي الذي أقيم بملعب جدانسك في بولندا.

وافتتح جيرارد مورينو أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 29 لـ”الغواصات الصفراء”، وعدّل مانشستر يونايتد النتيجة في الدقيقة الـ 55 عن طريق إديسون كافاني.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي انتهت للفريق الإسباني بـ 11 ركلة مقابل عشرة لمانشستر يونايتد، بعد إضاعة الحارس دافيد دي خيا للركلة الأخيرة؛ ليحصد فياريال اللقب، لأول مرة في تاريخه، مواصلاً سطوة الكرة الإسبانية في البطولة الأوروبية؛ حيث حصدت اللقب السابع في آخر عشر سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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