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“إنجاز تاريخي إسباني” يُكرّس الهيمنة الأوروبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرقام واحصائيات

تمكن فياريال الإسباني من تكريس الهيمنة الإسبانية في البطولات الأوروبية، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” على حساب مانشستر يونايتد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب غدانسك في بولندا.

وهذه أبرز الأرقام والإحصائيات لتتويج فياريال باللقب الأوروبي:

1- فياريال يُتوج بمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

2- الأندية الإسبانية تواصل هيمنتها على الدوري الأوروبي بـ13 لقباً

3- أصبح فياريال سابع فريق يُتوج باليوروباليغ دون أي خسارة

4- فياريال كرّس عقدة الأندية الإنجليزية أمام فرق إسبانيا حيث توجت أندية الليغا في آخر 10 نهائيات

5- المدرب أوناي إيمري يُتوج للمرة الرابعة في مسيرته باللقب الأوروبي

6- أونادي أيمري أصبح أكثر مدرب في التاريخ يُتوج بألقاب أوروبية

7- جيرارد مورينو بات أول لاعب يُسجل أكثر من 30 هدفاً لفياريال في موسم واحد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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