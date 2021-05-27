قائمتان تتنافسان على رئاسة اتحاد كرة السلة

تشهد انتخابات الاتحاد الليبي لكرة السلة التي ستقام في 3 من يونيو المقبل منافسة بين قائمتين، حيث ستكون القائمة الأولى برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد فؤاد برغش بينما يترأس القائمة الثانية علي بن شعبان، وقد أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة عن أن 18 ناديا الذين يمثلون الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد ستشارك في انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كرة السلة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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