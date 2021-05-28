زيدان يضع حدًا لمسيرته مع النادي الملكي

أعلن ريال مدريد، رسميًا، رحيل مدربه زين الدين زيدان، عقب نهاية الموسم، واحتلال النادي الملكي المركز الثاني في الليجا.

وبحسب بيان الميرينجي؛ فإن زيدان لن يُواصل مسيرته مع الفريق، وذلك بعد خروج الفريق خالي الوفاض، خلال الموسم المنصرم، وأشارت تقارير صحفية عدة، مقربة من النادي الملكي، إلى أن الخلافات بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدرب زيدان؛ هي من جعلت الطرفيْن يتفقان على إنهاء مسيرة المدرب الفرنسي.

وكان “زيدان” قد عاد إلى ريال مدريد في تجربته الثانية، في أواخر موسم 2019، وتوّج بالليجا في 2020، بعد التجربة الأولى التي توّج خلالها بدوري أبطال أوروبا، في ثلاث مناسباتٍ، إضافةً إلى التتويج بالليجا.

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