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براتب 4 ملايين يورو.. سيموني إنزاغي يُعوّض كونتي في إنتر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي لاتسيو، بشكل رسمي، رحيل المدرب سيموني إنزاغي، عن فريق العاصمة الإيطالية بعد خمسة أعوام من قيادة الفريق تدريبيًا.

وبحسب بيان البيانكو شيلستي؛ فإن إنزاغي كان على مقربةٍ من تجديد عقده مع النادي، إلا أنه أخبر إدارة النادي بفكرة مغادرته للفريق.

وكشف المدرب الإيطالي أنه أنهى مسيرته التي امتدت 22 عامًا كلاعب ومدرب مع فريقه المفضل، ويقترب الإعلان الرسمي، خلال الساعات المقبلة، لانضمام إنزاغي إلى إنتر، مقابل راتب يصل إلى أربعة ملايين يورو؛ ليخلف، بذلك، المدرب أنطونيو كونتي، الذي غادر بطل إيطاليا.

وحقّق سيموني إنزاغي، خلال مسيرته التدريبية، ثلاث بطولات مع لاتسيو، كما شارك في مسابقة دوري الأبطال مرةً واحدةً.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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