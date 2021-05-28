بعد 20 عاماً من الغياب .. فينيسيا يعود إلى الكالتشيو

ضمن فينيسيا التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ عشرين عاماً بعدما تعادل أمام تشيتاديلا بهدف لمثله في ملحق الصعود إلى السيريا آ ليضمن التأهل بفوزه في مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف .

وسجل تشيتاديلا أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والعشرين عن طريق فيدريكو برويا، ورغم لعبه منقوصاً بعد طرد لاعبه باسكوالي ماتسوكي عدل فينيسيا النتيجة عبر ريكاردو بوكالون في الوقت بدل الضائع للمباراة والذي قاد الفريق للصعود رسمياً إلى دوري الأضواء .

ليعود فينيسيا إلى الدرجة الأولى الإيطالية منذ موسم ألفين وواحد ألفين وإثنين حيث أنهى الفريق دوري الدرجة الثانية في المركز الخامس كما ضمنت فريق إمبولي و وساليرنيتانا الصعود إلى الكالتشيو الموسم المقبل .

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