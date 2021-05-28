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بيرلو يُنهي “تجربة التدريب القصيرة” مع يوفنتوس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس إقالة مدربه أندريا بيرلو من تدريب الفريق، بعد ساعات من إعلان عودة ماسيميليانو أليغري لقيادة البيانكونيري، الموسم المقبل.

وجاءت إقالة بيرلو عقب الموسم المخيّب الذي عاشته “السيدة العجوز” في الدوري الإيطالي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو، خلال الموسم المنصرم، وينتظر يوفنتوس، خلال الساعات المقبلة، تعيين ماسيميليانو أليغري مدربًا للفريق، في ولاية ثانية بعد الأولى، التي تواصلت لخمس سنوات من 2014 وحتى 2019.

وتوّج بيرلو، عقب قيادته تدريب البيانكونيري، بلقب السوبر الإيطالي، إضافة إلى كأس إيطاليا.

وقاد أندريا بيرلو يوفنتوس، هذا الموسم، لحصد 78 نقطة في الدوري الإيطالي، حيث تعرض للخسارة ست مرات في الكالتشيو، في واحد من أسوأ مستويات الفريق، خلال المواسم التسع الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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