مصادر218: كليمنتي سيوقع مع المنتخب في طرابلس

علمت 218 ان التوقيع الرسمي للمدرب خافيير كليمنتي سيكون في العاصمة طرابلس يوم الخامس من شهر يونيو المقبل والتجهيز مباشرة لدخول فرنسان المتوسط في معسكر تحضيري لمواجهة السودان في تصفيات كأس العرب للمنتخبات .

وبحسب مصادر 218 سيكون الطاقم المرافق للمدرب كليمنتي اجنبي وسيشمل مدرب مساعد ومعد بدني وطبيب للفريق ومدرب حراس، وبالتالي لن يضم الاطار الفني للمنتخب اي عنصر محلي ، واكد اتحاد الكرة أن خافيير كليمنتي سيعمل داخل ليبيا وهذا شرط أساسي خاصة بأن البلاد تشهد مرحلة من الامن والاستقرار.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال هذا التعاقد الي تحسين وضعية المنتخب الوطني في قادم المواعيد، وقاد المدرب الإسباني منتخب المحليين في عام 2014 إلى إنجاز تاريخي بعد التتويج بلقب الشان الذي أحتضنته جنوب أفريقيا .

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