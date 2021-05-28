المدينة يتطلع لإستعادة التوازن في إياب الدوري الممتاز

تقرير 218

المدينةُ لا يستسلمُ هكذا عهدناهُ وهكذا ما هو عليه الآن فرغمَ كلِّ الأزماتِ التي مرَّ بها النادي في مرحلةِ الذهابِ فإنَّ الفريقَ عادَ من جديد وبدأ تحضيراتهِ لمرحلةِ الذهاب

إدارةُ نادي المدينة السابقة لم تفِ بوعودها وخلقَت أزمةً داخلَ صفوفِ الفريقِ الأول بعدَ أن وقَّعَت عقوداً للاعبينَ تفوقُ بكثيرٍ ميزانيةَ النادي

مشاكلُ إداريةٌ نتجت عنها فوضى بينَ اللاعبين أدَّت إلى خسارةِ نقاطٍ كبيرةٍ في مرحلةِ الذهابِ حتى أنَّ المدينةَ أصبحَ بعيدا عن المنافسةِ في الدورِ الرباعي.

المشاكلُ لم تقف هنا فالمدربُ أحمد السنفار أعلنَ عن استقالتهِ عبرَ الفيسبوك دونَ العودةِ للجنةِ التسييريةِ التي كلَّفتها الجمعيةُ العموميةُ عقبَ فشلِ إدارة طليش…أضفْ إلى ذلكَ مغادرةَ عددٍ من اللاعبينَ للفريقِ على غرار القائد محمد التوهامي والمدافع علي سلامة

ولكن مع كلّ ذلكَ يعودُ المدينة من جديد ويتعاقدُ مع ابن النادي عبدالحفيظ اربيش وينطلقُ في التدريباتِ مع عدةِ تدعيماتٍ في صفوفِ الفريقِ من أجلِ بدايةٍ قويةٍ في مرحلةِ الإياب

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