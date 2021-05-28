بحضور سيادة القائد العام .. مباراة استعراضيّة دولية لنجوم الكرة المحلية والعربية ضمن الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة الكرامة

بنينا 28 مايو 2021 (وال)- أقيمت بملعب شهداء بنينا مساء اليوم الجمعة، مباراة استعراضيّة دولية بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الليبية والمصرية والتونسية، ضمن الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة الكرامة، بحضور سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ فإن المباراة شهدت منذ انطلاقتها في شوطها الأول بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، فريق مثله نجوم الكرة من قدامى مصر وتونس وليبيا وهم، الطاهر سعد، أيوب الحاسي، عمر زكي، محمد جودة، أنيس بوجلبان، وائل اللباني، ساسي العجيلي، جمال حمزة، المنجي عون، هيثم بوشاح، إدريس مكراز، جلال الدامجة، أحمد مرسال، شادي محمد، محمد فاروق.

والفريق الآخر مثله نجوم كرة القدم الليبية وهم، أحمد العماري، أحمد المصلي، خالد أبو سعدة، عادل الشاعري، أحمد سعد، خليفة الماقني، السنوسي القطعاني، علي البشاري، مرعي الرملي، إدريس القطعاني، عبد الحميد الزيداني، محمد عبد السلام، أحمد الزوي، محمد عطية، عمر القزيري، ونيس خير.

المباراة لعبت على شوطين قصيرين بصافرة الحكم الدولي عبد الباسط اشهوب، وانتهت بتفوق مختلط نجوم الكرة الليبية على مختلط قدامى مصر وتونس وليبيا بخمسة أهداف لهدفين. (وال) ف ح/ ر ت

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