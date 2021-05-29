“مواجهة عربية خالصة” بين “محرز وزياش” في “نهائي دراغاو”

تقرير 218

ينتظر الجميع هوية المتوّج بأبرز بطولة أوروبية للموسم 2021، ملعب دراجاو في بورتو البرتغالية؛ سيحتضن نهائيًا إنجليزيًا خالصًا، داخله مواجهة عربية مغاربية.

نجمان عربيان يسطعان في سماء البريمرليغ ، لكن هذه المرة بنكهة أوروبية خالصة، بورصة الترشيحات تميل لكفة للجزائري رياض محرز الذي نال لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، قائد محاربي الصحراء ويعد اللاعب العربي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز ، وبعد أن عانى من الجلوس المتكرر في دكة البدلاء؛ انتفض محرز في أهم فترات الموسم بطريقته الخاصة بعد التألق اللافت في دوري أبطال أوروبا، محرز؛ أثبت لمدربه غوارديولا أن زمن الجلوس احتياطيًا قد ولى، وآن الأوان ليعوّل عليه في نهائي الدراجاو لحسم التتويج الأول للسماوي في البطولة الأوروبية .

الدولي الجزائري، الذي خاض 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ساهم، بشكل كبير، في قيادة فريقه إلى النهائي، بفضل أهدافه الثلاثة في نصف النهائي ذهابًا وإيابًا أمام وصيف النسخة الأخيرة باريس سان جيرمان، كما سجل هدفًا في ربع النهائي أمام بروسيا دورتموند إضافة إلى تمريرتيْن حاسمتيْن، والكثير من العارفين بأسرار كرة القدم إلى أن انتصار السيتي في موقعة النهائي يمرّ كذلك بتمريرات محرز أو أهدافه.

الطرف الثاني في النهائي هو الجار المغربي، حكيم زياش ، لاعب البلوز، هو الآخر، ستسلط عليه الأضواء في ملعب الدراجاو، زياش، وبعد أن صنع أفراح أياكس أمستردام؛ يحاول منذ قدومه إلى لندن تكرار إنجازاته وتألقه في الملاعب الهولندية، لكن في الجولات الأخيرة؛ بات مدرب البلوز توماس توخيل، لا يعتمد على النجم المغربي كلاعب أساسي، ورغم ذلك؛ لا يستبعد ملاحظون أن يكون لحكيم زياش كلمته في النهائي بمواجهة محرز ورفاقه.

زياش؛ سجل هدفيْن خلال عشر مباريات مع تشيلسي في أبطال أوروبا، هذا الموسم، وكان أهمها أمام أتلتيكو مدريد بملعب ستامفورد بريدج، وبالتالي فإنه في ديربي إنجليزي مشوق؛ ستكون عيون العرب مصوبةً على المواجهة المرتقبة بين محارب الصحراء رياض محرز، وأسد الأطلس حكيم زياش، في مسك ختام الموسم الأوروبي، لكن واحدًا بين النجميْن العربييْن سيكون بطلاً وملكًا للقارة العجوز ليلحق بركب العرب الحاصدين المجد الأوروبي.

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