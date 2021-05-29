الكشف عن تمثال أسطورة “رولان غاروس”

كشف الاتحاد الفرنسي للتنس عن التمثال الجديد الخاص بنجم الكرة الصفراء، الإسباني رافائيل نادال، داخل مجمع رولان غاروس، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس للتنس.

وجاء تكريم المصنف الثالث عالميًا رافائيل نادال؛ نظرًا للإنجازات الكبرى التاريخية التي حققها الماتادور الإسباني، خلال البطولة الكبرى.

ويحمل نادال الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة الفرنسية بـ 13 لقبًا في المجمل، وصمّم الفنان الإسباني جوردي ديز التمثال في فرنسا، حيث صُنع بالكامل من الفولاذ.

وقال نادال، الذي التقط صورة أمام التمثال الذي يزن 800 كيلو جرام من الفولاذ المقاوم للصدأ، إنه فخرٌ له أن يكون في أهم مناطق بطولته المفضلة في رولان غاروس.

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