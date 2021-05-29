“أبوزريبة” يحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

حصد الرباع الليبي أحمد أبوزريبة السبت، 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتوج لاعب نادي السويحلي في مسابقة الخطف والنثر ومجموع خطف1 كجم بمجموع 336 كيلوجراما ويمثل ليبيا الرباع أحمد أبوزريبة في وزن 96 كيلوجراما؛ من أجل الترشح لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بمشاركة أبرز أبطال اللعبة على صعيد القارة الإفريقية، وثلاثة حكام دوليين من ليبيا، وهم يحيى أبوشعالة وأسامة قناو وعلى أبورويص.

يشار إلى أن بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، انطلقت الخميس، وتختتم الأحد، وتشهد مشاركة ومنافسة قوية من أبطال من غانا وجنوب أفريقيا والجزائر وبتسوانا، وأوغندا وساحل العاج، للتأهل والترشح لأولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية