النصر يفسخ عقود “3” لاعبين

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فسخت إدارة نادي النصر، اليوم السبت، تعاقدها مع المحترف فاروق، والمدافع حسين الأزمرلي، واللاعب سعيد الككلي بالتراضي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمادي النصر على فيسبوك أن فسخ التعاقد مع اللاعبين، كان بقرار من الإدارة الفنية لكرة القدم بالنادي .

وأبرمت إدارة نادي النصر عدد من الانتدابات لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة منها التعاقد مع الهداف سالم روما، ومفتاح طقطق، والمخضرم، علي سلامة، وعلي الحجري، ومحمد التهامي، إلى جانب التعاقد مع المهاجم النيجيري أوبي سامسون بوسا، قادما من إنييمبا.

ويواصل النصر تحضيراته في بنغازي استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد، على ملعب شهداء بنينا الإثنين المقبل، للتتويج بكأس السوبر الليبي .