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ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم مدافع لايبزيغ

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول تعاقده مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قادماً من لايبزيغ في صفقة انتقال حر.

ونشر الريدز في بيان رسمي أن النادي يسعده التوصل إلى اتفاق مع المدافع كوناتي لانضمامه إلى ملعب أنفيلد بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أن إدارة النادي تسعى للحصول على خدمات المدافع الفرنسي منذ المواسم الماضية، وأشار ليفربول إلى أن المدرب يورغن كلوب طلب ضم كوناتي بصورة عاجلة .
وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن الصفقة كلفت خزائن ليفربول قرابة خمسة وثلاثين مليون يورو حيث سيتم الإعلان الرسمي لضم اللاعب خلال أيام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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