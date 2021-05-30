ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم مدافع لايبزيغ

أعلن ليفربول تعاقده مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قادماً من لايبزيغ في صفقة انتقال حر.

ونشر الريدز في بيان رسمي أن النادي يسعده التوصل إلى اتفاق مع المدافع كوناتي لانضمامه إلى ملعب أنفيلد بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أن إدارة النادي تسعى للحصول على خدمات المدافع الفرنسي منذ المواسم الماضية، وأشار ليفربول إلى أن المدرب يورغن كلوب طلب ضم كوناتي بصورة عاجلة .

وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن الصفقة كلفت خزائن ليفربول قرابة خمسة وثلاثين مليون يورو حيث سيتم الإعلان الرسمي لضم اللاعب خلال أيام.

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