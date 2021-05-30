اخبار الرياضة

بعد أمم أوروبا.. ريال مدريد يضم ألابا لـ5 مواسم

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال مدريد تعاقده مع المدافع النمساوي دافيد ألابا قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي الملكي في بيانه توصله لاتفاق رسمي يقضي بضم المدافع والظهير دافيد ألابا لمدة خمسة مواسم حتى صيف 2026، وأضاف بيان ريال مدريد أن اللاعب سيقدم لجمهور الفريق عقب انتهاء كأس أمم أوروبا 2020.

ويخوض ألابا التدريبات رفقة منتخب بلاده النمسا في اليورو. وتوج ألابا بلقب البوندسليغا عشر مرات كأكثر اللاعبين تتويجاً به عبر التاريخ .

وكان المدافع النمساوي قد انتهى عقده بشكل رسمي مع فريقه السابق بايرن ميونيخ حيث رفض عدة عروض لتمديد عقده مع النادي البافاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك