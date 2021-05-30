بعد أمم أوروبا.. ريال مدريد يضم ألابا لـ5 مواسم

أعلن ريال مدريد تعاقده مع المدافع النمساوي دافيد ألابا قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي الملكي في بيانه توصله لاتفاق رسمي يقضي بضم المدافع والظهير دافيد ألابا لمدة خمسة مواسم حتى صيف 2026، وأضاف بيان ريال مدريد أن اللاعب سيقدم لجمهور الفريق عقب انتهاء كأس أمم أوروبا 2020.

ويخوض ألابا التدريبات رفقة منتخب بلاده النمسا في اليورو. وتوج ألابا بلقب البوندسليغا عشر مرات كأكثر اللاعبين تتويجاً به عبر التاريخ .

وكان المدافع النمساوي قد انتهى عقده بشكل رسمي مع فريقه السابق بايرن ميونيخ حيث رفض عدة عروض لتمديد عقده مع النادي البافاري.

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