النصر والاتحاد يُنهيان تحضيرات كأس السوبر

تقرير 218

الحسم سيكون غداً في ملعب شهداء بنينا في مباراة قمة ستحظى بمتابعة كبيرة؛ لمعرفة من سيكون بطل كأس السوبر الليبي بين النصر والاتحاد.

الاتحاد يصل اليوم إلى مدينة بنغازي وسيُجري حصة تدريبية مسائية على ملعب المباراة، إذ إن رجال المدرب أسامة الحمادي قد اختتموا تدريباتهم في طرابلس بعد أن اكتملت صفوفه، حيث سمحت لجنة المسابقات بتسجيل كل المنتدبين الجدد في لقاء السوبر.

من جهته واصل النصر تحضيراته من أجل أول ألقاب الموسم، وشهدت استعدادات الفخامة دعماً كبيراً من الجمهور، كما تزين عدد من شوارع بنغازي بألوان النصر استعدادا للعرس الكروي.

اتحاد الكرة لم يُبد اهتماماً كبيراً بموقعة السوبر، حتى أنه لم يُعلن عن تأجيل اللقاء لأربعة في صفحته الرسمية، بينما اكتفت الأندية فقط بالإعلان عن تأجيل اللقاء من السابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

أول ألقاب الموسم سيحسم في بنغازي، فهل سيتزين كأس السوبر بالأحمر والأبيض أم بالأخضر والأبيض؟، وهل سيبقى في بنغازي وينضم إلى خزينة نادي النصر أم سيعود به الاتحاد إلى طرابلس؟ كل ذلك سيُحسم على المستطيل الأخضر في مباراة ستشهد الكثير من الإثارة.

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