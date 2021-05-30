الإعلان عن القوائم المتقدمة لانتخابات اتحاد السلة

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي لكرة السلة عن القوائم الأولية المتقدمة لرئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبحسب لجنة الانتخابات فإن القائمة الأولى ضمت علي بن شعبان لمنصب الرئيس وصلاح المنصوري نائبا ومحمد الفاخري أمينًا عامًا ووليد بن رابحة أمينا للصندوق.

وأضافت اللجنة أن القائمة الثانية ضمت فؤاد برغش لمنصب الرئيس وصالح الجماعي نائبًا وجمال مفتاح أمينا عاما ومحمد بلقاسم أمينا للصندوق.

يشار إلى أن انتخابات كرة السلة الليبية سوف تقام يوم الخميس المقبل في العاصمة طرابلس.