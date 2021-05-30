سباليتي يعود للتدريب من بوابة نابولي

أعلن نادي نابولي تعاقده مع المدرب لوشيانو سباليتي خلفاً لجينارو غاتوزو الذي رحل عن نادي الجنوب الإيطالي عقب انتهاء الموسم وخروج الفريق من حسابات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للبارتينوبي أن سباليتي سيباشر عمله الجديد في القيادة الفنية للفريق الأول أعتباراً من الأول من يوليو المقبل، كما لم يكشف بيان نابولي عن قيمة العقد.

وظل لوشيانو سباليتي لمدة عامين دون تولي تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب إنتر في 2019.

ويطمح نابولي إلى أن يعود للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خاض هذه التجربة مع عدة أندية سابقة وتوج مع روما بلقب كأس إيطاليا في مناسبتين إضافة إلى لقب السوبر.

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