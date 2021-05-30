للمرة الأولى في تاريخه.. برينتفورد يبلغ البريمرليغ

تأهل برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه بفوزه في نهائي “البلاي أوف” على سوانزي سيتي بثنائية دون مقابل والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وسجل برينتفورد أول أهداف المباراة عبر إيفان توني من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة، وعزز إميليانو ماركونديس التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة العشرين، ليتمكن برينتفورد من الصعود لأول مرة إلى البريمرليغ بعد الظهور الأخير في الدوري الإنجليزي قبل 74 عاماً .

وسيحصل برينتفورد على 170 مليون جنيه إسترليني قابلة للزيادة عقب انتصاره في طريقه للتأهل إلى البريمرليغ.

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